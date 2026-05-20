Mimos (In) Mirage (un jour de fête) Parc de Vésonne Périgueux
Mimos (In) Mirage (un jour de fête) Parc de Vésonne Périgueux vendredi 3 juillet 2026.
Périgueux
Mimos (In) Mirage (un jour de fête)
Parc de Vésonne 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 22:00:00
fin : 2026-07-03 22:50:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-03
Des pas frappent le sol avec force et élégance. Têtes hautes, costumes colorés soigneusement ajustés l’énergie circule, intense et collective. Dans un dispositif immersif où le public entoure les interprètes, la scène devient un cercle vibrant inspiré des danses traditionnelles du monde entier. Les corps se répondent, les voix s’élèvent, et la chorégraphie se charge d’une puissance presque rituelle.
Connue dans le milieu des danses urbaines, la Cie Dyptik enflamme l’espace avec huit danseurs emportés dans une écriture chorégraphique explosive. Entre transe, fête et revendication, leurs mouvements deviennent des élans de résistance face aux injustices.
Peu à peu, l’énergie déborde du cercle et gagne le public. Impossible de rester immobile cette pièce est une invitation à partager la danse. Une célébration collective, vibrante et contagieuse. .
Parc de Vésonne 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Mimos (In) Mirage (un jour de fête)
L’événement Mimos (In) Mirage (un jour de fête) Périgueux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Communal de Périgueux
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