Mimos (In) Toujours, Jamais ! L’Odyssée, théâtre Périgueux

Périgueux

Mimos (In) Toujours, Jamais !

L’Odyssée, théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Avec Toujours jamais, Olivier de Sagazan explore le cœur même du geste créatif. Seul face à une toile monumentale, le performeur engage un face-à-face physique et sensoriel avec la surface vierge. Peu à peu, le corps entre en jeu il peint, frappe, frotte, s’appuie, se projette. La toile devient espace de lutte et de révélation, où l’image surgit sous les yeux du public au moment même où elle apparaît pour l’artiste.

Les sons du corps et de la matière — respirations, impacts, frottements — sont captés et transformés en direct, composant une dramaturgie sonore qui accompagne, contrarie ou amplifie le geste.

À la croisée des arts plastiques, de la performance et du théâtre, Toujours jamais donne à voir la création à l’état brut une tentative de transfert du corps vers la matière, où la peinture devient mouvement vivant.

Dès 16 ans ! .

L’Odyssée, théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Mimos (In) Toujours, Jamais !

L’événement Mimos (In) Toujours, Jamais ! Périgueux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Communal de Périgueux