Mimos (Off) Farce et rattrape Périgueux
Mimos (Off) Farce et rattrape Périgueux vendredi 3 juillet 2026.
Périgueux
Mimos (Off) Farce et rattrape
Square Jean Jaurès Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 19:40:00
Date(s) :
2026-07-03
Tout commence par un jeu simple une personne chute, deux autres la rattrapent. Mais très vite, l’équilibre se complique celui qui tombe entraîne l’autre, un troisième intervient… et chute à son tour. Dans Farce et Rattrape, trois interprètes s’amusent du moment fragile où le corps bascule. Entre chutes, rattrapages et obstacles inattendus, ils composent une danse pleine d’humour autour de la gravité, du déséquilibre et de la solidarité. Qui agit sur qui ? Comment porter l’autre, et supporter ce qui nous pèse ? .
Square Jean Jaurès Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Mimos (Off) Farce et rattrape
L’événement Mimos (Off) Farce et rattrape Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux
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