Mimos (Off) Reflet Parking Montaigne Périgueux
Mimos (Off) Reflet Parking Montaigne Périgueux mercredi 1 juillet 2026.
Périgueux
Mimos (Off) Reflet
Parking Montaigne 2 Cours Michel Montaigne Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-07-02 15:05:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-02
En apesanteur sur ses rollers, Xuan Le, champion de freestyle slalom, déploie un flux de mouvement à la fois intense et méditatif, qui interroge notre rapport au corps, à l’origine et au mouvement. Avec Shihya Peng, le voyage se prolonge en un duo sensible et poétique, où la fragilité des corps révèle la dualité de l’être. Le spectateur est invité dans un parcours à la fois intime et émotionnel, où la rencontre avec l’autre devient aussi un face-à-face avec soi-même. .
Parking Montaigne 2 Cours Michel Montaigne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Mimos (Off) Reflet
L’événement Mimos (Off) Reflet Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux
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