Périgueux

Mimos (Off) Résonances

Square Jean Jaurès Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:45:00

fin : 2026-07-03 17:25:00

Date(s) :

2026-07-03

Résonances, c’est la rencontre improbable d’une harpiste et d’un acrobate, funambule. Avec toutes les ruses possibles et l’obstination d’un jeune chat, il tente de s’immiscer entre elle et sa harpe, lui inflige de petites misères surprenantes, parfois comiques, parfois dangereuses pour capter son attention, l’empêcher de jouer, la ravir à son art, la séduire peut-être… Entre lutte et jeux, à travers cordes et barreaux, les corps de l’acrobate et de la harpiste finiront-ils par combattre, s’épouser ou entrer en résonance ? .

Square Jean Jaurès Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Mimos (Off) Résonances

L’événement Mimos (Off) Résonances Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux