Mini-atelier rigolo I’m blue (da ba dee) Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine mercredi 22 juillet 2026.
Pour les 3-6 ans
L’eau est-elle transparente ? Oui ? Mais alors pourquoi la Seine est-elle verte, grise ou bleue ? Elle aime se mélanger et changer de couleur. Les enfants viendront observer le fleuve et jouer avec toutes les couleurs pour les faire se mélanger avec l’eau. .
Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr
