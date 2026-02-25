Mini-atelier rigolo I’m blue (da ba dee) Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Mini-atelier rigolo I’m blue (da ba dee)

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Pour les 3-6 ans

L’eau est-elle transparente ? Oui ? Mais alors pourquoi la Seine est-elle verte, grise ou bleue ? Elle aime se mélanger et changer de couleur. Les enfants viendront observer le fleuve et jouer avec toutes les couleurs pour les faire se mélanger avec l’eau. .

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

