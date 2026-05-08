Mini-camp Spécial Ados du Lundi 29 Juin au Mercredi 1er Juillet à La Séguinière La Séguinière
Mini-camp Spécial Ados du Lundi 29 Juin au Mercredi 1er Juillet à La Séguinière La Séguinière lundi 29 juin 2026.
La Séguinière
Mini-camp Spécial Ados du Lundi 29 Juin au Mercredi 1er Juillet à La Séguinière
Allée François 1er La Séguinière Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 09:30:00
fin : 2026-07-01 17:00:00
Date(s) :
2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01
Mini camp spécial ados du 29 Juin au 1er Juillet 2026, au programme:
– Peinture sur le cheval
– Promenade à dos de licorne
– Douche du cheval
– Programme d’éducation à la connaissance du chien
– Atelier créatif
– Agility avec les chiens
– Veillée “comme au cinéma” documentaire ou film sur les animaux
Mini-camp 250 € avec le repas du soir et du 2e midi
Journée 9h30-17h 55 € emmener un pique-nique .
Allée François 1er La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com
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English :
L’événement Mini-camp Spécial Ados du Lundi 29 Juin au Mercredi 1er Juillet à La Séguinière La Séguinière a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais