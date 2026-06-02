La Séguinière

Visite: L’église et la chapelle de la Séguinière

La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Poussez les portes de deux lieux emblématiques de la commune l’église Notre-Dame de l’Assomption et la chapelle Notre-Dame de Toute Patience.

Accompagnée par l’association Histoire et Patrimoine, cette visite immersive vous invite à un véritable voyage dans le temps, entre histoire locale, art sacré et passion du patrimoine.

Au fil de la découverte, les vitraux dévoilent notamment l’histoire du Père de Montfort et de la Révolution.

La visite met également en lumière le travail de restauration mené par l’association rénovation des autels, des murs de l’église, ou encore la statue de la Sainte Vierge à la chapelle… autant d’actions qui contribuent à la préservation et à la transmission de ce patrimoine local.

Une parenthèse culturelle et humaine à vivre !

Visite accessible PMR avec aide.

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. .

La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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L’événement Visite: L’église et la chapelle de la Séguinière La Séguinière a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais