Mini conférence Savoir choisir un bon savon Vibration Lumineuse Villeréal
samedi 12 septembre 2026 · Vibration Lumineuse · Villeréal
Informations pratiques
Villeréal
Mini conférence Savoir choisir un bon savon
Vibration Lumineuse 35 Rue Saint Roch Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Animation 100 % gratuite une mini conférence sur le thème est savoir choisir un bon savon modes de fabrications, indices pour reconnaître un savon saponifié à froid et exemples d’ingrédients à éviter dans les savons et cosmétiques en général.
Sur réservation uniquement.
Animation 100 % gratuite une petite conférence pour 8 participants maximum.
Le thème est savoir choisir un bon savon nous commençons par rappeler les différents modes de fabrications du savon, nous poursuivons en donnant quelques indices pour reconnaître un savon saponifié à froid et nous terminons en donnant des exemples d’ingrédients à éviter dans les savons et cosmétiques en général.
Sur réservation uniquement. .
Vibration Lumineuse 35 Rue Saint Roch Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 39 26 82 vibrationlumineuse@gmail.com
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English : Mini conférence Savoir choisir un bon savon
100% free event: a mini-lecture on the topic of “how to choose a good soap”: manufacturing methods, tips for recognizing cold-processed soap, and examples of ingredients to avoid in soaps and cosmetics in general.
By reservation only.
L’événement Mini conférence Savoir choisir un bon savon Villeréal a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Coeur de Bastides
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