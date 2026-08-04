Mini Derbys 2026 Yacht Club de La Baule La Baule-Escoublac

dimanche 9 août 2026 · Yacht Club de La Baule · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Mini Derbys 2026

Yacht Club de La Baule 1 Quai Rageot de la Touche, La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le Yacht Club de La Baule organise depuis plus de 30 ans, cette régate qui rassemble tous les clubs de voile de la baie de La Baule, afin de faire partager le plaisir de la voile et des premières régates aux enfants de 7 à 12 ans.

Chaque club de voile sélectionne deux équipages de deux enfants qui régatent à bord de mini catamarans (mis à disposition par le club des DAUPHINS de La Baule, partenaire voile junior du Y.C.L.B.) sur un parcours construit comme pour les grands.

Le Mini derby voile offre aux participants une belle aventure faite de sourires, d’émotions et de joies salées.

– 10h30 Inscriptions Bulletin d’inscription après Préinscription auprès de votre Club

– 11h Briefing sécurité Règlement et embarquement

– 11h30 Départ sur l’eau et retour vers 14h

– 14h30/15h Remise des prix .

Yacht Club de La Baule 1 Quai Rageot de la Touche, La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 91 46

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English :

L’événement Mini Derbys 2026 La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44