Mini Derbys 2026 Yacht Club de La Baule La Baule-Escoublac
dimanche 9 août 2026 · Yacht Club de La Baule · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Mini Derbys 2026
Yacht Club de La Baule 1 Quai Rageot de la Touche, La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le Yacht Club de La Baule organise depuis plus de 30 ans, cette régate qui rassemble tous les clubs de voile de la baie de La Baule, afin de faire partager le plaisir de la voile et des premières régates aux enfants de 7 à 12 ans.
Chaque club de voile sélectionne deux équipages de deux enfants qui régatent à bord de mini catamarans (mis à disposition par le club des DAUPHINS de La Baule, partenaire voile junior du Y.C.L.B.) sur un parcours construit comme pour les grands.
Le Mini derby voile offre aux participants une belle aventure faite de sourires, d’émotions et de joies salées.
– 10h30 Inscriptions Bulletin d’inscription après Préinscription auprès de votre Club
– 11h Briefing sécurité Règlement et embarquement
– 11h30 Départ sur l’eau et retour vers 14h
– 14h30/15h Remise des prix .
Yacht Club de La Baule 1 Quai Rageot de la Touche, La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 91 46
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English :
L’événement Mini Derbys 2026 La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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