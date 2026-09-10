Mini exposition « Autour de 1946 », Muséobar (musée de la frontière), Modane
samedi 19 septembre 2026 · Muséobar (musée de la frontière) · Modane
Informations pratiques
Mini exposition « Autour de 1946 » 19 et 20 septembre Muséobar (musée de la frontière) Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Uniquement pour les Journées Européennes du Patrimoine : une mini exposition autour de 1946 à Modane et alentours.
Muséobar (musée de la frontière) 42 rue de la République, 73500 Modane, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Modane 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 59 64 23 http://www.museobar.com Une ville frontière de montagne au gré des cafés et au son des pianos mécaniques.
Uniquement pour les Journées Européennes du Patrimoine : une mini exposition autour de 1946 à Modane et alentours.
©museobar