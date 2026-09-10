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AGENDA · Modane

Mini exposition « Autour de 1946 », Muséobar (musée de la frontière), Modane

samedi 19 septembre 2026 · Muséobar (musée de la frontière) · Modane

Mini exposition « Autour de 1946 », Muséobar (musée de la frontière), Modane

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Muséobar (musée de la frontière)
Adresse
42 rue de la République, 73500 Modane, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
73500 Modane
Département
Savoie

Mini exposition « Autour de 1946 » 19 et 20 septembre Muséobar (musée de la frontière) Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Uniquement pour les Journées Européennes du Patrimoine : une mini exposition autour de 1946 à Modane et alentours.

Muséobar (musée de la frontière) 42 rue de la République, 73500 Modane, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Modane 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 59 64 23 http://www.museobar.com Une ville frontière de montagne au gré des cafés et au son des pianos mécaniques.
Uniquement pour les Journées Européennes du Patrimoine : une mini exposition autour de 1946 à Modane et alentours.

©museobar

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