Mini-stage Dessin, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Informations pratiques

Montardon

Mini-stage Dessin, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Cet été, prenez le temps de créer. Une demi journée pour découvrir une technique artistique, expérimenter, essayer, recommencer et repartir avec sa création.

Chaque mini-stage est consacré à un projet différent, inspiré par l’univers de la mer et des

voyages.

Explorez différentes façons de dessiner la mer traits rapides, lignes continues, dessins les

yeux fermés, jeux de taches ou dessins à plusieurs. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

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English : Mini-stage Dessin, à la Micro-Folie

L’événement Mini-stage Dessin, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran