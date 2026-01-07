Mini-stage Dessin, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
vendredi 28 août 2026 · Espace culturel Laaps'Art · Montardon
Informations pratiques
Montardon
Mini-stage Dessin, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Cet été, prenez le temps de créer. Une demi journée pour découvrir une technique artistique, expérimenter, essayer, recommencer et repartir avec sa création.
Chaque mini-stage est consacré à un projet différent, inspiré par l’univers de la mer et des
voyages.
Explorez différentes façons de dessiner la mer traits rapides, lignes continues, dessins les
yeux fermés, jeux de taches ou dessins à plusieurs. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
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English : Mini-stage Dessin, à la Micro-Folie
L’événement Mini-stage Dessin, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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