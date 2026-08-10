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AGENDA · Vallorcine

Mini UTMB Vallorcine Vallorcine

samedi 29 août 2026 · Vallorcine

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
Place de la Gare
Ville
74660 Vallorcine
Département
Haute-Savoie
Tarif

Vallorcine

Mini UTMB Vallorcine

Place de la Gare Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Pour partager la passion de leurs parents, près de 1000 enfants disputeront l’une des 7 minis courses proposées.
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Place de la Gare Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 47 51  info@ultratrailmb.com

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English :

To share their parents’ passion, some 1,000 children will take part in one of the 7 mini races on offer.

L’événement Mini UTMB Vallorcine Vallorcine a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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