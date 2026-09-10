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Mini visite de NEURONE MIROIR d’Eva Taulois Musée d’arts de Nantes Nantes
jeudi 8 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 20:15 – 20:45
Gratuit : oui Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée Tout public
Accompagné d’une médiatrice du musée, venez découvrir l’installation d’Eva Taulois sur le parvis et dans les salles 6 et 7 du musée.Durée : 30mn
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html
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