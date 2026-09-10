Mini visite Le surréalisme Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-06 15:00 – 15:30

Gratuit : oui Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée Tout public

En contrepoint de l’exposition Surréelles. Une autre traversée du surréalisme, (re)découvrez en 30 min le nouvel accrochage de la salle 23.Durée : 30mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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