AGENDA · Nantes99vues
Mini visite Le surréalisme Musée d’arts de Nantes Nantes
dimanche 6 décembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-06 15:00 – 15:30
Gratuit : oui Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée Tout public
En contrepoint de l’exposition Surréelles. Une autre traversée du surréalisme, (re)découvrez en 30 min le nouvel accrochage de la salle 23.Durée : 30mn
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html
Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes, Taproom Aerofab, Nantes 10 septembre 2026
- Concert de Sessualità à La Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- CHERS PARENTS, Théâtre 100 Noms, NANTES 10 septembre 2026
- Carte Blanche – Bingo-Karaoké, Mystère Comedy Club, Nantes 10 septembre 2026
- Tonus Crazy Jungle – Intégration des BTS, Warehouse, Nantes 11 septembre 2026