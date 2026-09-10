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Mini visite Le surréalisme Musée d’arts de Nantes Nantes

dimanche 6 décembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Mini visite Le surréalisme Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-06 15:00 – 15:30
Gratuit : oui Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée Tout public 

En contrepoint de l’exposition Surréelles. Une autre traversée du surréalisme, (re)découvrez en 30 min le nouvel accrochage de la salle 23.Durée : 30mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html


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