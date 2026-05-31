Minikili : la lecture d’histoires pour les tout-petits, Médiathèque Jean Lévy, Lille
Minikili : la lecture d’histoires pour les tout-petits, Médiathèque Jean Lévy, Lille samedi 4 juillet 2026.
Minikili : la lecture d’histoires pour les tout-petits Samedi 4 juillet, 10h30 Médiathèque Jean Lévy Nord
Entrée libre, Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:00:00+02:00
Confortablement installés dans un espace douillet de la médiathèque, vous explorez avec votre bibliothécaire chansons, comptines et jeux de doigts pour les bébés. Ce temps de lecture privilégié laisse une grande place à l’imagination des tout-petits !
Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/11873/minikili »}]
Un moment privilégié à la bibliothèque (pour les 0-3 ans) !
BmL
À voir aussi à Lille (Nord)
- Rêves Partis, Halle au Sucre, Lille 2 juin 2026
- Agissons pour les pollinisateurs, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille 3 juin 2026
- Cinéma Jeune Public « Azur et Asmar », Gare Saint Sauveur, Lille 3 juin 2026
- Azur et Asmar, Gare Saint Sauveur, Lille 3 juin 2026
- Land’art de saison, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille 3 juin 2026