Minikili : la lecture d’histoires pour les tout-petits, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Minikili : la lecture d’histoires pour les tout-petits Samedi 4 juillet, 10h30 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre, Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:00:00+02:00

Confortablement installés dans un espace douillet de la médiathèque, vous explorez avec votre bibliothécaire chansons, comptines et jeux de doigts pour les bébés. Ce temps de lecture privilégié laisse une grande place à l’imagination des tout-petits !

Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/11873/minikili »}]

Un moment privilégié à la bibliothèque (pour les 0-3 ans) !

BmL