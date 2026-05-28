Minimaxxx — Friperie + dj sets + Designers La Mûrisserie Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Minimaxxx — Friperie + dj sets + Designers

Vendredi 5 juin 2026 de 11h à 18h.

Samedi 6 juin 2026 de 11h à 18h.

Dimanche 7 juin 2026 de 11h à 19h. La Mûrisserie 44 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 11:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Friperie + dj sets + Designers

Quatrième édition Minimaxxx à Marseille

3 jours de seconde main, designers émergents et DJ-sets dans 300m² !

Friperie + dj sets + Designers



Quatrième édition Minimaxxx à Marseille

3 jours de seconde main, designers émergents et DJ-sets dans 300m² !



FRIPERIE

⠀ +10.000 vêtements et accessoires

⠀ Tout notre stock de 1€ à 10€ maxxx

⠀ Bacs à prix fixes 1€ à 3€

⠀ Bacs prix libre kids & adults



RESTOCK NON-STOP

⠀ Nouvelles pièces mises en rayon en continu



DJ-SETS

⠀ To be announced

⠀ Dm us to be part of it



DESIGNERS

⠀ BORED

⠀ GARDN

⠀ Luciole Noire

⠀ Retinattraktiv

⠀ Stones and Claws

⠀ wut artists wear

⠀ Yrae .

La Mûrisserie 44 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Friperie + dj sets + Designers

Fourth edition of Minimaxxx in Marseille

3 days of second-hand goods, emerging designers and DJ sets in 300m²!

L’événement Minimaxxx — Friperie + dj sets + Designers Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille