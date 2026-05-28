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Minimaxxx — Friperie + dj sets + Designers La Mûrisserie Marseille 6e Arrondissement

Minimaxxx — Friperie + dj sets + Designers La Mûrisserie Marseille 6e Arrondissement vendredi 5 juin 2026.

Lieu : La Mûrisserie

Adresse : 44 Cours Julien

Ville : 13006 Marseille 6e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Marseille 6e Arrondissement

Minimaxxx — Friperie + dj sets + Designers

Vendredi 5 juin 2026 de 11h à 18h.

Samedi 6 juin 2026 de 11h à 18h.

Dimanche 7 juin 2026 de 11h à 19h. La Mûrisserie 44 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 11:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Friperie + dj sets + Designers
Quatrième édition Minimaxxx à Marseille
3 jours de seconde main, designers émergents et DJ-sets dans 300m² !
Friperie + dj sets + Designers

Quatrième édition Minimaxxx à Marseille
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La Mûrisserie 44 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Friperie + dj sets + Designers
Fourth edition of Minimaxxx in Marseille
3 days of second-hand goods, emerging designers and DJ sets in 300m²!

L’événement Minimaxxx — Friperie + dj sets + Designers Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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