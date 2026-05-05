minisonics (electro trans ethnik house), La Loco, Quimperlé

minisonics (electro trans ethnik house) Vendredi 8 mai, 23h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T23:00:00+02:00 – 2026-05-09T03:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T23:00:00+02:00 – 2026-05-09T03:00:00+02:00

Show 23h00-03h00

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF :6€

minisonics

Nourrie dans l’enfance par la musique classique, minisonics tombe ensuite amoureuse de l’électronique.

Active dans la psytrance depuis 2004, son univers puise dans le monde des arts et de la mode.

Éclectique, elle transforme ses influences en une énergie sonore groovy et vibrante et fait monter le dancefloor avec sa propre signature !

minisonics nous propose ce soir un set electro trans ethnik house.

https://www.facebook.com/events/1571965540695678/

La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1571965540695678/ »}] https://www.facebook.com/events/1571965540695678/ AVEN

Show 23h00-03h00