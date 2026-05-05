Session musiques et danses bretonnes, initiation à la danse, La Loco, Quimperlé

Session musiques et danses bretonnes, initiation à la danse Jeudi 7 mai, 18h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T22:00:00+02:00

18h00-22h00

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF : Don libre

Avis aux amateurs de la gwerz, de la sône, du kantig et du kan-ha-diskan !!!

La LOCO n’est pas peu fière d’accueillir désormais chaque jeudi musicien.ne.s, danseuses et danseurs (car on a un sacré beau parquet) pour un temps convivial pour jouer et partager vos thèmes de gavotte, an dro et autres plinn débridés !

Initiation à la danse chaque jeudi avec Yves dès 18h

C’est l’occasion de se rencontrer entre passionné.e.s et partager les airs du pays autour d’une bonne bolée !

Alors, on lâche les fauves et on envoie la musique ???!!!

Afin de prévoir un encas pour les musiciens qui désirent participer à la session, mille mercis à vous de vous inscrire en envoyant un pigeon voyageur googlelisé à : jeanchristianklotz@gmail.com

https://www.facebook.com/events/2742918049378124/

La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:jeanchristianklotz@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/2742918049378124/ »}] https://www.facebook.com/events/2742918049378124/ AVEN

18h00-22h00