MINO’LECTURES La Minothèque Bouvron
MINO’LECTURES La Minothèque Bouvron mardi 12 mai 2026.
Bouvron
MINO’LECTURES
La Minothèque 21b rue Louis Guihot Bouvron Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 10:00:00
fin : 2026-05-12 11:00:00
Date(s) :
2026-05-12 2026-05-29
Oh les belles histoires ! Un temps de lectures adaptées et animées, pour les tout-petits de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes maternelles. Sur réservation.
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La Minothèque 21b rue Louis Guihot Bouvron 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 20 54 laminotheque@bouvron.eu
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English :
Oh les belles histoires! A time of adapted, animated readings for toddlers aged 0 to 3, accompanied by their parents, grandparents or childminder. Reservations required.
L’événement MINO’LECTURES Bouvron a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays Erdre Canal Forêt
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