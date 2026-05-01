Bouvron

RALLYE VÉLO

Stade de la Vigne Bouvron Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Parcours familial et ludique, d’environ 20 km, jalonné d’énigmes. Restauration et bar sur place.

Constituez une équipe en réservant au 06 72 57 28 90.

Chaque équipe devra suivre l’itinéraire en faisant appel à son sens de l’observation de l’environnement, à ses connaissances diverses ou d’actualité.

Adulte 4€

Enfant 2€

Tout enfant de moins de 14 ans doit être accompagné d’un adulte.

Vélo en bon état et casque obligatoire pour les moins de 12 ans.

Organisé par l’OGEC de l’école Saint sauveur. .

Stade de la Vigne Bouvron 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 93 06 48 ogecdebouvron@wanadoo.fr

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English :

A fun family trail of around 20 km, marked out by enigmas. Restaurant and bar on site.

L’événement RALLYE VÉLO Bouvron a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays Erdre Canal Forêt