Le Havre

Minute patrimoine Entracte au théâtre

8 place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 12:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Le Volcan d’Oscar Niemeyer accueille aujourd’hui la Scène nationale du Havre. Inauguré en 1982, il est construit à l’emplacement même du théâtre municipal édifié dès 1817, ravagé par un incendie en 1843, reconstruit puis détruit par les bombardements de 1944.

Un lieu de mémoire idéal pour évoquer Le Havre des saltimbanques et comédiens !

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire

Durée 30 min

Réservation obligatoire .

8 place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Minute patrimoine Entracte au théâtre

L’événement Minute patrimoine Entracte au théâtre Le Havre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie