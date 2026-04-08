Minute patrimoine Un écrin de lumière pour Monet et ses amis MuMa Musée d’art moderne André Malreaux Le Havre

Le Havre

Minute patrimoine Un écrin de lumière pour Monet et ses amis

MuMa Musée d’art moderne André Malreaux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 12:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

À l’entrée du port, le MuMa offre aux yeux des passagers des paquebots une architecture moderne caractérisée par l’espace et la lumière.

Pionnier dans sa conception comme dans sa fonction initiale, le bâtiment de verre et d’acier, inauguré en 1961 par André Malraux, abrite l’une des plus prestigieuses collections impressionnistes en région.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire

Durée 30 min

Réservation obligatoire .

MuMa Musée d’art moderne André Malreaux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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L’événement Minute patrimoine Un écrin de lumière pour Monet et ses amis Le Havre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie