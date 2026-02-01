Mise à l’eau des Bateaux de Skol Ar Mor Salle Artymès Mesquer

Mise à l’eau des Bateaux de Skol Ar Mor

Salle Artymès Rue des Sports Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Conférence de Théo Lebouc, docteur en anthropologie sociale et historique

Voir le bateau

Ethnographie des savoirs projectifs de la charpente de marine.

Cette conférence explore les savoirs invisibles qui structurent le métier de charpentier de marine.

Durée 1h30

entrée gratuite .

Salle Artymès Rue des Sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 19 37 91 contact@skolarmor.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mise à l’eau des Bateaux de Skol Ar Mor Mesquer a été mis à jour le 2026-02-17 par ADT44