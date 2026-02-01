Mise à l’eau des Bateaux de Skol Ar Mor Salle Artymès Mesquer
Mise à l’eau des Bateaux de Skol Ar Mor
Salle Artymès Rue des Sports Mesquer Loire-Atlantique
Début : 2026-02-28 18:00:00
2026-02-28
Conférence de Théo Lebouc, docteur en anthropologie sociale et historique
Voir le bateau
Ethnographie des savoirs projectifs de la charpente de marine.
Cette conférence explore les savoirs invisibles qui structurent le métier de charpentier de marine.
Durée 1h30
entrée gratuite .
Salle Artymès Rue des Sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 19 37 91 contact@skolarmor.fr
