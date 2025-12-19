Mission Robot la quête des pièces manquantes ! Grossouvre

Mission Robot la quête des pièces manquantes !

2 Route de Vereaux Grossouvre Cher

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-27 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

L’Espace Métal de Grossouvre propose aux enfants d’intégrer la Mission Robot !

Pour sauver la planète Terre, les enfants devront relever des défis et résoudre des énigmes. Livret de jeu et carte en main, ils tenteront de retrouver des pièces permettant de réparer un puissant robot ! .

2 Route de Vereaux Grossouvre 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 06 38 contact@halledegrossouvre.com

