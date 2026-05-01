Mission (Sub)Antarctique à la découverte de la vie dans les TAAF Les Ateliers des Capucins Brest

Brest

Mission (Sub)Antarctique à la découverte de la vie dans les TAAF

Les Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 19:00:00

fin : 2026-05-26 21:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Astrolabe Expeditions vous invite à une soirée d’échange dédiée à la connaissance et à la protection de l’Océan.

À cette occasion, Zohria-Lys Guillerm et Simon Targowla partageront leurs expériences de terrain et leurs recherches scientifiques menées dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises.

Phoques, oiseaux marins polaires, vie en mission scientifique une rencontre riche en récits, découvertes et transmission de savoirs.

La soirée se poursuivra autour d’un moment convivial propice aux échanges et aux questions du public.

Informations pratiques

Durée 2h.

Tout public. .

Les Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

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English : Mission (Sub)Antarctique à la découverte de la vie dans les TAAF

L’événement Mission (Sub)Antarctique à la découverte de la vie dans les TAAF Brest a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue