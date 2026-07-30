Mission Tara découverte de la biodiversité marine Salle de l’amitié Carolles
mercredi 19 août 2026 · Salle de l'amitié · Carolles
Informations pratiques
Carolles
Mission Tara découverte de la biodiversité marine
Salle de l’amitié Route de Groussey Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19 20:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Conférence présentée par Jean-Louis Jamet, Professeur à l’Université de Toulon au Laboratoire du Mediterranean Institute of Oceanography.dans l’Equipe d’Ecologie Marine et Biodiversité rattaché au CNRS/IRD/Aix-Marseille Université.
Son activité de recherche concerne l’étude du Système Plancton Marin en relation avec les variables de l’environnement, les relations trophiques, les contaminants et le changement climatique. .
Salle de l’amitié Route de Groussey Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 83 64 49 28 contact@carolles-animations.fr
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English : Mission Tara découverte de la biodiversité marine
L’événement Mission Tara découverte de la biodiversité marine Carolles a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Granville Terre et Mer
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