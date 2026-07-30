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Mission Tara découverte de la biodiversité marine Salle de l’amitié Carolles

mercredi 19 août 2026 · Salle de l'amitié · Carolles

Mission Tara découverte de la biodiversité marine Salle de l’amitié Carolles

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle de l'amitié
Adresse
Route de Groussey
Ville
50740 Carolles
Département
Manche
Tarif

Carolles

Mission Tara découverte de la biodiversité marine

Salle de l’amitié Route de Groussey Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Conférence présentée par Jean-Louis Jamet, Professeur à l’Université de Toulon au Laboratoire du Mediterranean Institute of Oceanography.dans l’Equipe d’Ecologie Marine et Biodiversité rattaché au CNRS/IRD/Aix-Marseille Université.

Son activité de recherche concerne l’étude du Système Plancton Marin en relation avec les variables de l’environnement, les relations trophiques, les contaminants et le changement climatique.   .

Salle de l’amitié Route de Groussey Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 83 64 49 28  contact@carolles-animations.fr

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English : Mission Tara découverte de la biodiversité marine

L’événement Mission Tara découverte de la biodiversité marine Carolles a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Granville Terre et Mer

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