MISTER FREEZE ÇA DÉBORDE CASERNE JACQUES VION Toulouse

Toulouse

MISTER FREEZE ÇA DÉBORDE

CASERNE JACQUES VION 17 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-06-05

Mister Freeze est de retour à Toulouse !

L’exposition réunit une multitude d’oeuvre de tout type sculptures, graffitis, photographies, fresques …

Comme à son habitude, l’association d’artistes se fond dans le décor qui l’accueille. Cette fois la caserne Vion, patrimoine historique, forte de son architecture brutalisme va voir naître des oeuvres en direct. Des ateliers d’artistes sont installés, un espace dédié aux familles leur est proposé.

Toute une programmation s’articule autour de cette exposition, plus d’informations sur leur site internet. .

CASERNE JACQUES VION 17 Allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie contactmisterfreeze@gmail.com

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English :

Mister Freeze is back in Toulouse!

L’événement MISTER FREEZE ÇA DÉBORDE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE