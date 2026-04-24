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15 000 VOIX POUR LES LEGENDES DU ROCK ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

15 000 VOIX POUR LES LEGENDES DU ROCK ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

15 000 VOIX POUR LES LEGENDES DU ROCK ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse vendredi 5 juin 2026.

Lieu : ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Adresse : 11 AVENUE RAYMOND BADIOU

Ville : 31300 Toulouse

Département : 31

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:00

15 000 VOIX POUR LES LEGENDES DU ROCK Début : 2026-06-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31

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