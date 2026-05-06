Soundtrack to a Coup d’État / Rencontre avec Luc Forest, Le Cratère, Toulouse

Soundtrack to a Coup d’État / Rencontre avec Luc Forest Jeudi 21 mai, 20h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T20:00:00+02:00 – 2026-05-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T20:00:00+02:00 – 2026-05-21T22:00:00+02:00

Jeudi 21 mai 2026 à 17h venez partager une soirée autour de deux films qui mettent en perspective des aspects de la RDC – République démocratique du Congo en partenariat avec le GIS Etudes africaines en France, l’Université de Toulouse – Jean-Jaurès et Art Weapon (L’art au service du changement social et politique).

Les séances seront accompagnées de Rencontres :

17h Muganga : Rencontre avec l’acrtice Déborah Lukumuena

Pot entre les deux films (vers 19h30)- 20h Soundtrack to a coup d’état : Rencontre avec l’historien Luc Forest

Film : Soundtrack to a Coup d’État

Jeu. 21/5 20:00 – Soundtrack to a Coup d’État

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/soundtrack-to-a-coup-d-etat »}] [{« link »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/soundtrack-to-a-coup-d-etat »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse