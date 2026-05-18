Toulouse

PASSE TON BACH D’ABORD

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Venez célébrer la musique de Jean-Sébastien Bach à travers une multitude de concerts et évènements dans des lieux patrimoniaux ou insolites !

3 jours de festival au cours desquels la musique baroque est déclinée en version jazz, cirque, flamenco, slam… et aussi baroque ! Cette édition 2026 propose des concerts variés, des conférences et des ateliers pour mieux comprendre et apprécier l’univers de Jean-Sébastien Bach. Entre tradition et modernité, le festival met également en avant cette année des performances inédites.

LES TEMPS FORTS

– Vendredi 5 juin à 20h30 au Couvent des Jacobins (Concert d’ouverture)

– Dimanche 7 juin à 19h à l’auditorium Saint-Pierre des cuisines (Concert de clôture)

Un week-end à la portée des mélomanes et des curieux, toutes générations confondues !

Retrouvez la programmation détaillée sur le site du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 52 73 13 administration@ensemblebaroquedetoulouse.com

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English :

Come and celebrate the music of Johann Sebastian Bach with a host of concerts and events in heritage sites and unusual locations!

L’événement PASSE TON BACH D’ABORD Toulouse a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE