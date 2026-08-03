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AGENDA · Le Mans

Mizu Le Mans

samedi 26 septembre 2026 · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Mizu

Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27

Sur un radeau surmonté d’une ossature en bois qui flottera sur le plan d’eau du Gué Bernisson, une circassienne dansera et tourbillonnera dans les airs avec une marionnette de glace menacée par la fonte au cours d’un envoûtant récit qui fait toucher du doigt l’impermanence des choses.   .

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Mizu Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72

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