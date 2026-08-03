AGENDA · Le Mans
Mizu Le Mans
samedi 26 septembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Mizu
Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Sur un radeau surmonté d’une ossature en bois qui flottera sur le plan d’eau du Gué Bernisson, une circassienne dansera et tourbillonnera dans les airs avec une marionnette de glace menacée par la fonte au cours d’un envoûtant récit qui fait toucher du doigt l’impermanence des choses. .
Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Mizu Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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