MJM Graphic design : 10 ans x 10 Artistes, MJM Graphic design – Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

MJM Graphic design : 10 ans x 10 Artistes 18 – 20 septembre MJM Graphic design – Bordeaux Gironde

Gratuité de l’événement avec un maximum de 199 personnes simultanément.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez découvrir 10 artistes à l’occasion des 10 ans de l’école, dans ces magnifiques locaux chargés d’histoire.

À MJM Graphic Design Bordeaux, l’humain et la créativité sont au cœur de la pédagogie. L’établissement s’attache à offrir à chaque étudiant un cadre bienveillant et stimulant, au sein d’un lieu doté d’une histoire et d’un patrimoine singuliers.

https://www.youtube.com/watch?v=9teXLADZkaY&t=13s

L’école cultive l’audace, l’ouverture et la sensibilité artistique afin de permettre à chacun d’affirmer sa singularité et de développer une vision personnelle du design et de l’image.

C’est dans cet environnement créatif que les étudiants explorent, expérimentent et se préparent à devenir des créateurs capables de façonner les imaginaires et les projets de demain.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

MJM Graphic design – Bordeaux 124 rue docteur Albert Barraud, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556060601 https://www.mjm-design.com/ecole/bordeaux https://www.instagram.com/bdemjmbordeaux/ [{« data »: {« author »: « Ecole MJM Graphic Design », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez le campus de MJM Bordeaux : https://www.mjm-design.com/ecole/bordeauxnnSituu00e9 perpendiculairement u00e0 la rue Fondaudu00e8ge, idu00e9alement situu00e9e dans un hu00f4tel particulier de plus de 1000 m2 datant du XIXu00e8me siu00e8cle que lu2019u00e9cole MJM Bordeaux forme aujourdu2019hui les cru00e9atifs de demain autour du2019un patio central baignu00e9 de soleil. Nos u00e9tudiants sont pru00eats u00e0 relever les du00e9fis qui composeront notre environnement cru00e9atif inspiru00e9 par cette vue inlassable chargu00e9e du2019histoire.nnPourquoi choisir MJM Graphic Design Bordeaux ?n- Un campus dynamique au sein du2019une ville cru00e9ative et u00e9tudianten- Des formations professionnalisantes accessibles du00e8s le bacn- Un accompagnement personnalisu00e9 pour chaque u00e9tudiantn- Une pu00e9dagogie axu00e9e sur la pratique et la construction du2019un portfolio soliden- Des projets concrets, des u00e9vu00e9nements et des workshops tout au long de lu2019annu00e9ennMJM Graphic Design : l’u00e9cole des mu00e9tiers de l’image et du Design depuis 1979. ud83cudfa8nFaites de votre passion un mu00e9tier dans l’un de nos 13 campus : Paris, Le Havre, Lille, Nantes, Reims, Rennes, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Madrid, Londres et en 100% visio ! nnPour plus d’infos ud83dudc49 www.mjm-design.comn——————————————————————-nSuivez-nous sur nos ru00e9seaux sociaux : nInstagram ud83dudc49 https://bit.ly/4cogT0QnTikTok ud83dudc49 https://bit.ly/3vgGI28 nLinkedIn ud83dudc49 https://bit.ly/3x0VsTrnPinterest ud83dudc49 https://bit.ly/3x1veQvnFacebook ud83dudc49 https://bit.ly/FacebookMJMnTwitter ud83dudc49 https://bit.ly/490qwjknnFaites-vous un avis sur notre u00e9cole en regardant toutes les vidu00e9os de notre chaine ! ud83eudd29 », « type »: « video », « title »: « Du00e9couvre le campus de Bordeaux de l’u00e9cole MJM Graphic Design », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/9teXLADZkaY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=9teXLADZkaY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCagajiadJ4OD4PW0InefGUA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 13 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=9teXLADZkaY&t=13s »}] Au cœur de Bordeaux, adossée aux vestiges du Palais Gallien, MJM Graphic Design Bordeaux s’épanouit dans un hôtel particulier du XIXᵉ siècle où la lumière traverse le patio central comme une invitation à créer. Plus qu’une école, nous sommes un véritable incubateur de talents, un lieu où l’héritage artistique de la ville rencontre l’innovation graphique et digitale.

Guidés par des intervenants en activité, équipés de matériel professionnel, et immergés dans un quartier vibrant, nos étudiants évoluent dans un environnement propice à l’expérimentation, à la montée en compétences et à la réussite. Ici, chaque créatif trouve la liberté d’explorer, d’imaginer et de construire le parcours qui lui ressemble. Tram D: Arret FONDAUDÈGE – MUSÉUM

Venez découvrir 10 artistes pour nos 10 ans dans ces beaux locaux chargés d’histoire.

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