MM Festival 2026 Surprise party | Bach Bougies et confettis Temple Protestant La Rochelle
dimanche 4 octobre 2026 · Temple Protestant · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
MM Festival 2026 Surprise party | Bach Bougies et confettis
Temple Protestant 2 Rue Saint-Michel La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
Gratuit -18ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 17:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Pour terminer en apothéose, les instrumentistes solistes d’il Convito concoctent un concert de clôture en hommage à ce compositeur cher à leur cœur, qui les accompagne et les inspire si fidèlement depuis tant d’années.
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Temple Protestant 2 Rue Saint-Michel La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
To cap it all off, the soloists of Il Convito have put together a closing concert in tribute to this composer so dear to their hearts, who has accompanied and inspired them so faithfully for so many years.
L’événement MM Festival 2026 Surprise party | Bach Bougies et confettis La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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