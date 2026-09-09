MM Festival 2026 Surprise party | Bach Bougies et confettis Temple Protestant La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

MM Festival 2026 Surprise party | Bach Bougies et confettis

Temple Protestant 2 Rue Saint-Michel La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Gratuit -18ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 17:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Pour terminer en apothéose, les instrumentistes solistes d’il Convito concoctent un concert de clôture en hommage à ce compositeur cher à leur cœur, qui les accompagne et les inspire si fidèlement depuis tant d’années.

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Temple Protestant 2 Rue Saint-Michel La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

To cap it all off, the soloists of Il Convito have put together a closing concert in tribute to this composer so dear to their hearts, who has accompanied and inspired them so faithfully for so many years.

L’événement MM Festival 2026 Surprise party | Bach Bougies et confettis La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle