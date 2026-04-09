MNNQNS live @le petit bain, Paris LE PETIT BAIN Paris
MNNQNS live @le petit bain, Paris LE PETIT BAIN Paris mardi 2 juin 2026.
MNNQNS live
@Petit Bain, Paris
2 Juin 2026
Première partie: Nastyjoe
Les bruits de couloir disaient vrai, MNNQNS sont de retour.
Après l’excursion expérimentale du side-project ‘Mothership’, le quatuor brisera enfin le silence radio le 2 Juin 2026 à Petit Bain, Paris. Pour cette première, le groupe invitera aussi plusieurs guests à partager la scène.
Les guitares ont refait surface, plus graves et distordues. Les synthés et textures sonores naviguent à la limite entre l’héritage sonique de Moog et le sound design du cinéma d’aujourd’hui.
Une folk à 12 cordes complète même cet étrange tableau.
Concert du groupe MNNQNS le 2 Juin 2026 au Petit Bain (PARIS)
Le mardi 02 juin 2026
de 19h30 à 23h30
payant Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-03T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T19:30:00+02:00_2026-06-02T23:30:00+02:00
LE PETIT BAIN 7 Port de la Gare 75013 Paris
Métro -> 6 : Quai de la Gare (Paris) (297m)
Bus -> 89325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (265m)
Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (71.83m)
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