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MNNQNS live @le petit bain, Paris LE PETIT BAIN Paris

MNNQNS live @le petit bain, Paris LE PETIT BAIN Paris

MNNQNS live @le petit bain, Paris LE PETIT BAIN Paris mardi 2 juin 2026.

Lieu : LE PETIT BAIN

Adresse : 7 Port de la Gare

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

MNNQNS live

@Petit Bain, Paris

2 Juin 2026

Première partie: Nastyjoe

Les bruits de couloir disaient vrai, MNNQNS sont de retour.
Après l’excursion expérimentale du side-project ‘Mothership’, le quatuor brisera enfin le silence radio le 2 Juin 2026 à Petit Bain, Paris. Pour cette première, le groupe invitera aussi plusieurs guests à partager la scène.
Les guitares ont refait surface, plus graves et distordues. Les synthés et textures sonores naviguent à la limite entre l’héritage sonique de Moog et le sound design du cinéma d’aujourd’hui.
Une folk à 12 cordes complète même cet étrange tableau.

Concert du groupe MNNQNS le 2 Juin 2026 au Petit Bain (PARIS)
Le mardi 02 juin 2026
de 19h30 à 23h30
payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-03T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T19:30:00+02:00_2026-06-02T23:30:00+02:00

LE PETIT BAIN 7 Port de la Gare  75013 Paris
Métro -> 6 : Quai de la Gare (Paris) (297m)
Bus -> 89325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (265m)
Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (71.83m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.facebook.com/events/952730477165037/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22external_search_engine%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/mnnqns https://www.facebook.com/mnnqns


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