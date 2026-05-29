Modelage en argile Centre Sportif Jules Noel Paris
Modelage en argile Centre Sportif Jules Noel Paris lundi 6 juillet 2026.
Cet atelier vous invite à explorer l’art du modelage en argile en créant vos propres pièces entièrement à la main. Laissez libre cours à votre imagination pour façonner des bols, vases, sculptures ou objets décoratifs uniques, tout en découvrant les gestes et techniques de base dans une ambiance créative et conviviale.
Découvrez le modelage en argile dans un atelier créatif et accessible à tous, où vous réaliserez des créations uniques à la main.
Le vendredi 10 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
Le lundi 06 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public enfants. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-10T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T14:30:00+02:00_2026-07-06T16:00:00+02:00;2026-07-10T14:30:00+02:00_2026-07-10T16:00:00+02:00
Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne 75014 Paris
+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr
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