Modelage en argile Centre Sportif Jules Noel Paris

Cet atelier vous invite à explorer l’art du modelage en argile en créant vos propres pièces entièrement à la main. Laissez libre cours à votre imagination pour façonner des bols, vases, sculptures ou objets décoratifs uniques, tout en découvrant les gestes et techniques de base dans une ambiance créative et conviviale.

Découvrez le modelage en argile dans un atelier créatif et accessible à tous, où vous réaliserez des créations uniques à la main.

Le vendredi 10 juillet 2026

de 14h30 à 16h00

Le lundi 06 juillet 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-10T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T14:30:00+02:00_2026-07-06T16:00:00+02:00;2026-07-10T14:30:00+02:00_2026-07-10T16:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne 75014 Paris

+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr



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