Modélisation 3D : Un château volant, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues
jeudi 20 août 2026 · EPN - Médiathèque Louis Aragon · Martigues
Informations pratiques
Modélisation 3D : Un château volant 20 et 21 août EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône
Gratuit sur Inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T10:00:00+02:00 – 2026-08-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T10:00:00+02:00 – 2026-08-21T12:00:00+02:00
Présentation
A l’occasion des 40ans du film d’animation Le Château dans le ciel, viens imaginer et créer ton propre château dans le ciel en modélisation 3D, inspiré par l’univers des mondes fantastiques.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
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Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr
Localisation
EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. Numérique Création
Image par Sunriseforever de Pixabay
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