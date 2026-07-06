« Moëra », une exposition d’Émilie Brout & Maxime Marion Zoo Galerie Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Émilie Brout & Maxime Marion forment un duo d’artistes depuis leurs études à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Leur œuvre emprunte souvent son esthétique à la culture visuelle du web, et repose sur un large travail de recherches théoriques et iconographiques autour des technologies contemporaines, ainsi que des usages et des imaginaires liés au numérique.L’exposition monographique Moëra s’articule autour d’une grande installation numérique et collaborative, réalisée à partir d’un moteur de jeu vidéo. Présentée comme un sanctuaire aux allures de jardin romantique, l’œuvre centrale fait dialoguer l’univers créatif de plusieurs artistes, et est prolongée par de multiples pièces, réalisées par les différents artistes invité·es, dans l’espace du centre d’art.Dans une atmosphère méditative, Émilie Brout & Maxime Marion interrogent notre rapport au virtuel et au réel, mais aussi à l’identité et à la représentation de soi.Iels s’inspirent des nouveaux modes de communication en ligne pour proposer une installation à plusieurs voix, qui invite les spectateurs à la contemplation mais aussi à la participation.L’exposition vivra hors les murs à travers un site web dédié via lequel les spectateurs pourront interagir avec l’univers de Moëra, mais aussi découvrir de manière plus approfondie le travail des artistes invité·es.Moëra fait partie du parcours d’expositions Mirages, organisé du 16 au 20 septembre 2026 à l’occasion des 15 ans de la scène nantaise Stéréolux.Commissariat par Patrice Joly, Émilie Brout & Maxime MarionExposition visible du 11 septembre au 28 novembre 2026 du mardi au samedi de 14h à 19h. Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.Vernissage le 10 septembre 2026 à partir de 18h30

Zoo Galerie Centre-ville Nantes 44100

02 55 11 88 45 http://www.zoogalerie.fr contact@zoogalerie.fr https://zoo-cac.fr/expositions/moera



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