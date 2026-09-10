Moëra – une exposition d’Émilie Brout & Maxime Marion Zoo Galerie Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-29 14:00 – 19:00

Gratuit : oui L’entrée est libre et gratuite pour tous·tes. Tout public

Émilie Brout & Maxime Marion forment un duo d’artistes depuis leurs études à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Leur œuvre emprunte souvent son esthétique à la culture visuelle du web, et repose sur un large travail de recherches théoriques et iconographiques autour des technologies contemporaines, ainsi que des usages et des imaginaires liés au numérique.L’exposition Moëra s’articule autour d’une grande installation numérique et collaborative, réalisée à partir d’un moteur de jeu vidéo. Présentée comme un sanctuaire aux allures de jardin romantique, l’œuvre centrale fait dialoguer l’univers créatif de plusieurs artistes, et est prolongée par de multiples pièces, réalisées par les différents artistes invité·es, dans l’espace du centre d’art.Avec les œuvres de Marion Balac, Jimmy Beauquesne & Florian Buffard, Nelson Bourrec Carter, Danielle Brathwaite-Shirley, Arvida Byström, Eden Tinto Collins, Mélanie Courtinat, Caroline Delieutraz, Lou Fauroux, Carin Klonowski, Jenn Leung & Daniel Felstead, Raphaël Moreira Gonçalves, Kasumi Mitama, Vincent Moulinet, Seunghyun Park, et Thibaut Rostagnat.Moëra fait partie du parcours d’expositions Mirages organisé à l’occasion des 15 ans de Stéréolux, du 16 au 20 septembre 2026.

Zoo Galerie Centre-ville Nantes 44100

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