MOGUIZ COUCOU ! Carcassonne
vendredi 5 mars 2027 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
MOGUIZ COUCOU !
6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude
Tarif : 34 – 34 – 39 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-05 20:30:00
fin : 2027-03-05
Date(s) :
2027-03-05
Bleu Citron Productions, en accord avec Ruq Spectacles, présente Moguiz Coucou !
Coucou ! avec Moguiz.
En quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée.
Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié.
Moguiz raconte une partie de son parcours et fait vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène.
Durée 1h15
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6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
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English :
Bleu Citron Productions, in partnership with Ruq Spectacles, presents Moguiz’s “Coucou!”
“Coucou!” with Moguiz.
In just a few months, Moguiz has become a true social media phenomenon thanks to his gallery of characters, which he improvises and brings to life with razor-sharp wit.
His innate talent for portraying men and women from all walks of life (teachers, secretaries, accountants, parents, children…) has allowed him to create a daily feature eagerly anticipated across his various social media platforms by a highly diverse audience.
Moguiz recounts part of his journey and brings his most iconic characters to life on stage.
Running time: 1 hour 15 minutes
L’événement MOGUIZ COUCOU ! Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-17 par
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