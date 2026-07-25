Moi-Jeux en apéro concert Terrain de jeux de Rupt-SurSaône Rupt-sur-Saône
dimanche 9 août 2026 · Terrain de jeux de Rupt-SurSaône · Rupt-sur-Saône
Informations pratiques
Rupt-sur-Saône
Moi-Jeux en apéro concert
Terrain de jeux de Rupt-SurSaône Rue de la Garenne Rupt-sur-Saône Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
apéro-concert de l’artiste Moi-Jeux (reprises rock) le 9 août 2026 à Rupt-Sur-Saône .
Terrain de jeux de Rupt-SurSaône Rue de la Garenne Rupt-sur-Saône 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 70 05 25 cal.rupt70@gmail.com
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English : Moi-Jeux en apéro concert
L’événement Moi-Jeux en apéro concert Rupt-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE