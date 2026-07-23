REPAS CHAMPÊTRE à Rupt-Sur-Saône Terrain de jeux de Rupt-SurSaône Rupt-sur-Saône
dimanche 23 août 2026 · Terrain de jeux de Rupt-SurSaône · Rupt-sur-Saône
Informations pratiques
Rupt-sur-Saône
REPAS CHAMPÊTRE à Rupt-Sur-Saône
Terrain de jeux de Rupt-SurSaône Rue de la Garenne Rupt-sur-Saône Haute-Saône
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Repas champêtre
Menu
Apéritif offert
Jambon à la broche / pommes de terres grenailles et tomates provençales
Framboisier
(version poisson ou végé sur demande)
Inscription avant le 16 août 2026 !
Tarif 22€ / de 5 à 12 ans 15€
Bulletin d’inscription disponible sur le site du Comité Animations Loisirs de Rupt-Sur-Saône .
Terrain de jeux de Rupt-SurSaône Rue de la Garenne Rupt-sur-Saône 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 70 05 25 cal.rupt70@gmail.com
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English : REPAS CHAMPÊTRE à Rupt-Sur-Saône
L’événement REPAS CHAMPÊTRE à Rupt-Sur-Saône Rupt-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE