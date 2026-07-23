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REPAS CHAMPÊTRE à Rupt-Sur-Saône Terrain de jeux de Rupt-SurSaône Rupt-sur-Saône

dimanche 23 août 2026 · Terrain de jeux de Rupt-SurSaône · Rupt-sur-Saône

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Terrain de jeux de Rupt-SurSaône
Adresse
Rue de la Garenne
Ville
70360 Rupt-sur-Saône
Département
Haute-Saône
Tarif
22 22 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Rupt-sur-Saône

REPAS CHAMPÊTRE à Rupt-Sur-Saône

Terrain de jeux de Rupt-SurSaône Rue de la Garenne Rupt-sur-Saône Haute-Saône

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Repas champêtre
Menu
Apéritif offert
Jambon à la broche / pommes de terres grenailles et tomates provençales
Framboisier
(version poisson ou végé sur demande)
Inscription avant le 16 août 2026 !
Tarif 22€ / de 5 à 12 ans 15€
Bulletin d’inscription disponible sur le site du Comité Animations Loisirs de Rupt-Sur-Saône   .

Terrain de jeux de Rupt-SurSaône Rue de la Garenne Rupt-sur-Saône 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 70 05 25  cal.rupt70@gmail.com

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English : REPAS CHAMPÊTRE à Rupt-Sur-Saône

L’événement REPAS CHAMPÊTRE à Rupt-Sur-Saône Rupt-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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