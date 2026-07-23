REPAS CHAMPÊTRE à Rupt-Sur-Saône Terrain de jeux de Rupt-SurSaône Rupt-sur-Saône

Informations pratiques

Rupt-sur-Saône

REPAS CHAMPÊTRE à Rupt-Sur-Saône

Terrain de jeux de Rupt-SurSaône Rue de la Garenne Rupt-sur-Saône Haute-Saône

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Repas champêtre

Menu

Apéritif offert

Jambon à la broche / pommes de terres grenailles et tomates provençales

Framboisier

(version poisson ou végé sur demande)

Inscription avant le 16 août 2026 !

Tarif 22€ / de 5 à 12 ans 15€

Bulletin d’inscription disponible sur le site du Comité Animations Loisirs de Rupt-Sur-Saône .

Terrain de jeux de Rupt-SurSaône Rue de la Garenne Rupt-sur-Saône 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 70 05 25 cal.rupt70@gmail.com

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English : REPAS CHAMPÊTRE à Rupt-Sur-Saône

L’événement REPAS CHAMPÊTRE à Rupt-Sur-Saône Rupt-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE