Mois de la Glisse Projection du film Love & Mercy Cinéma La Dolcé Vita Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Mois de la Glisse Projection du film Love & Mercy

Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 20:30:00

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

Les meilleurs spots de films de glisse c’est au cinéma La Dolce Vita tout le mois de juin!

Projection du film Love & Mercy précédée d’une conférence L’âge d’or du rock californien organisée par l’Université du Temps Libre d’Andernos avec Jean-Pierre Gauffre, journaliste

Tout public .

Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 04 30

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English : Mois de la Glisse Projection du film Love & Mercy

L’événement Mois de la Glisse Projection du film Love & Mercy Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Andernos-les-Bains