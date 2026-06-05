Mois de la Glisse Projection du film Love & Mercy Cinéma La Dolcé Vita Andernos-les-Bains
Mois de la Glisse Projection du film Love & Mercy Cinéma La Dolcé Vita Andernos-les-Bains lundi 15 juin 2026.
Andernos-les-Bains
Mois de la Glisse Projection du film Love & Mercy
Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 20:30:00
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
Les meilleurs spots de films de glisse c’est au cinéma La Dolce Vita tout le mois de juin!
Projection du film Love & Mercy précédée d’une conférence L’âge d’or du rock californien organisée par l’Université du Temps Libre d’Andernos avec Jean-Pierre Gauffre, journaliste
Tout public .
Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 04 30
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English : Mois de la Glisse Projection du film Love & Mercy
L’événement Mois de la Glisse Projection du film Love & Mercy Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Andernos-les-Bains
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