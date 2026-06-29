Pirate en concert Scène de la Jetée Andernos-les-Bains
Pirate en concert Scène de la Jetée Andernos-les-Bains dimanche 26 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Pirate en concert
Scène de la Jetée Place Louis David Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Pirate est le nom de cette nouvelle formation qui s’est empressée de passer à l’abordage en s’attaquant à un trésor de choix le répertoire créé par John Scofield et Joe Lovano lors de leur aventure en quartet, agrémenté de quelques new standards.
Si John Scofield s’est fait connaître pour son travail aux côtés de Miles période jazz-rock, il est plus surprenant de l’entendre dans un registre électro-acoustique rehaussé par la présence de son complice Joe Lovano au sax ténor ; c’est dans cet esprit très jazz aux influences New Orleans toujours bien présentes que Pirate a abordé avec respect mais non sans fougue les thèmes de ce quartet de référence.
La complicité des membres de Pirate et le talent de chacun des musiciens de ce quartet donnent à l’ensemble une belle cohésion et un enthousiasme hautement communicatif. .
Scène de la Jetée Place Louis David Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Pirate en concert
L’événement Pirate en concert Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Andernos-les-Bains
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