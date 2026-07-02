Mois de la Photo, Ville de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Mois de la Photo 1 – 30 avril 2027 Ville de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-01T10:00:00+02:00 – 2027-04-01T18:00:00+02:00

Fin : 2027-04-30T10:00:00+02:00 – 2027-04-30T18:00:00+02:00

Le Mois de la photo est un rendez-vous annuel et gratuit proposé tout au long du mois d’avril à Bordeaux. Il rassemble de nombreuses expositions et évènements liés à la photographie sur l’ensemble des huit quartiers de la ville.

Le programme compte une grande diversité de projets portés par des photographes – amateurs ou professionnels – des associations, des galeries ou des institutions, présentés dans des lieux publics, privés ou dans l’espace public.

L’édition 2027 du mois de la photo, avec une volonté toujours plus affirmée de rendre visible le secteur de la photographie et de renforcer les coopérations entre les différents acteurs de cette filière, s’annonce pleine de surprises, de découvertes et de prises de conscience. De nombreuses expositions seront présentées gratuitement au public dans des lieux emblématiques de Bordeaux -tels que le centre Jean Moulin, l’Hôtel de Ragueneau, l’espace Saint-Rémi, la halle des Chartrons-, mais aussi dans l’espace public comme le pont de Pierre ou la place Pey-Berland.

Dans le prolongement des précédentes éditions, en 2024, 2025 et 2026, le programme mettra en lumière une grande diversité d’approches photographiques, témoignant des intérêts historiques, artistiques, scientifiques ou culturels pour la photographie. Le Mois de la Photo 2027 embrassera un vaste champ : de la photographie humaniste, au reportage, en passant par la photographie d’auteur et l’expérimentation artistique. Cette édition entend continuer à célébrer la vitalité de ce médium et la pluralité des regards sur le monde, dans une dynamique d’ouverture et de partage.

Ville de Bordeaux Place Pey-Berland Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le Mois de la photo est un rendez-vous annuel et gratuit proposé tout au long du mois d’avril à Bordeaux. Il rassemble de nombreuses expositions et évènements liés à la photographie sur l’ensemble …

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