Informations pratiques

Changé

Mois du Climat Sortie nature Des prairies pour le climat regardons sous nos pieds

Le Chenot Changé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre du mois du climat, participez à une sortie nature

Et si la solution se trouvait sous vos pieds, sur le plancher des vaches, ces prairies qui ravivent chaque année le printemps et permettent de lutter contre le réchauffement climatique ! Venez rencontrer la ferme du Chênot qui vous racontera son histoire, du sol à la fleur pollinisée par l’abeille sauvage. Petit plus, un filet à insecte et des boîtes loupes seront disponibles pour les enfants

Animation gratuite.

Inscription (40 places) avant le 18/09 auprès du CPIE Mayenne contact@cpie-mayenne.org / 02 43 03 79 62

Animation proposée par la Direction départementale des territoires de la Mayenne en partenariat avec la Ferme du Chênot et le Civam bio 53 et le CPIE Mayenne .

Le Chenot Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire

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English :

As part of Climate Month, join us for a nature outing

L’événement Mois du Climat Sortie nature Des prairies pour le climat regardons sous nos pieds Changé a été mis à jour le 2026-07-31 par LAVAL TOURISME