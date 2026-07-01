AGENDA · Changé
Option Imagin-VR Privé, showroom FT, Changé
jeudi 24 septembre 2026 · showroom FT · Changé
Informations pratiques
Option Imagin-VR Privé 24 et 25 septembre showroom FT Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-25T08:00:00+02:00 – 2026-09-25T19:00:00+02:00
Séminaire Cube Sensoriel #2
showroom FT 2 rue Marie Curie 53000 LAVAL Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire
Événement La French Tech
À voir aussi à Changé (Mayenne)
- L’araignée qui s’est déguisée Changé 24 août 2026