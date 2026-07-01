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AGENDA · Changé

Option Imagin-VR Privé, showroom FT, Changé

jeudi 24 septembre 2026 · showroom FT · Changé

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
showroom FT
Adresse
2 rue Marie Curie 53000 LAVAL
Ville
53810 Changé
Département
Mayenne

Option Imagin-VR Privé 24 et 25 septembre showroom FT Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-25T08:00:00+02:00 – 2026-09-25T19:00:00+02:00

Séminaire Cube Sensoriel #2

showroom FT 2 rue Marie Curie 53000 LAVAL Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire
Événement La French Tech

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