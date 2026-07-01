Option Imagin-VR Privé, showroom FT, Changé

Informations pratiques

Option Imagin-VR Privé 24 et 25 septembre showroom FT Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T08:00:00+02:00 – 2026-09-25T19:00:00+02:00

Séminaire Cube Sensoriel #2

showroom FT 2 rue Marie Curie 53000 LAVAL Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire

Événement La French Tech