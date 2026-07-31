Informations pratiques

Changé

Mois du Climat visite vivre de plain pied

4 Rue de la Gâtine Changé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre du mois du climat, participez à visite sur les maisons de plain pied

Ce projet consiste en la construction d’une maison individuelle destinée à accueillir le père du maître d’ouvrage. Conçue de plain-pied afin de favoriser le confort d’usage et le maintien à domicile, l’habitation s’ouvre généreusement sur les espaces extérieurs. Réalisée en ossature bois et dotée d’une isolation biosourcée, elle s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement, alliant qualité de vie, sobriété énergétique et bien-être des occupants.

Animation gratuite.

Inscription (6 places) avant le 17/09 auprès de IE Architecture vhemery@iearchitecture.fr / 06 82 97 05 19

Animation proposée en partenariat avec Fibois Pays de la Loire et Habiter bois .

4 Rue de la Gâtine Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Climate Month, take a %E0 tour of single-story homes

L’événement Mois du Climat visite vivre de plain pied Changé a été mis à jour le 2026-07-31 par LAVAL TOURISME