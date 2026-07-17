Mojo Diggers | Jazz à la plage, Pointe de Mousterlin, Fouesnant

Informations pratiques

Mojo Diggers | Jazz à la plage Jeudi 20 août, 18h30 Pointe de Mousterlin Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T18:30:00+02:00 – 2026-08-20T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-20T18:30:00+02:00 – 2026-08-20T21:30:00+02:00

Jazz à la plage : des concerts de jazz, tous les jeudis à 18h30, à la Pointe de Mousterlin

Avec Mojo Diggers, embarquez sur la ligne Mississippi-Illinois pour un voyage musical au cœur d’un blues électrique et urbain.

Guillaume Feuillet, au chant et aux guitares, Tsunam, à la batterie, et Jérémie Elis, à la contrebasse, célèbrent cette musique intemporelle avec un plaisir communicatif. Pour cette édition de Jazz à la plage, ils invitent sur scène deux pointures de la scène blues française : Jimmy et Elmor Jazz du groupe Honeymen.

Attention, blues à tous les étages !

Gratuit, sans réservation

un bar éphémère est ouvert sur le site les soirs de concerts

Nous vous invitons à apporter une assise (serviette de plage, chaise…) pour vous installer devant le concert.

lieu : la POINTE DE MOUSTERLIN, route de la Pointe de Mousterlin, 29170 Fouesnant (près du parking de la pointe)

[En cas de grosse intempérie : annulation possible du spectacle (l’annulation serait annoncée l’après-midi sur le site de l’Archipel)]

Coorganisation : les Aprèm’Jazz, l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan et l’Archipel

Infos : https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/mojo-diggers/

https://www.facebook.com/events/997049586580826/

Pointe de Mousterlin Pointe de Mousterlin Fouesnant 29170 Finistère Bretagne [{« link »: « https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/mojo-diggers/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/997049586580826/ »}] https://www.facebook.com/events/997049586580826/ AVEN

Jazz à la plage : des concerts de jazz, tous les jeudis à 18h30, à la Pointe de Mousterlin