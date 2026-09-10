MOJURZIKONG THEATRE GARONNE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MOJURZIKONG

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-13 20:00:00

fin : 2027-01-15 21:00:00

Date(s) :

2027-01-13 2027-01-16

MoJurZiKong, c’est la rencontre insolite de la science-fiction, du western et des dinosaures avec une esthétique BD qui se crée en direct, dans un espace dédié à la fois à la fabrication et à la projection des images et des sons.

En puisant leurs inspirations dans le ciné-concert comme dans le théâtre d’objets, le musicien Jérôme Lorichon et l’illustrateur Émeric Guémas créent en live un spectacle, mêlant musique, théâtre d’ombres et cinéma d’animation, entre souvenirs préhistoriques et anticipations éco-fantastiques. À travers les figures des monstres issus de la pop culture, MoJurZiKong (Moby Dick, Jurassic Park, Godzilla, King Kong) nous embarque dans une odyssée spatiale improbable, à la rencontre d’une planète peuplée de dinosaures et dirigée par un dictateur réfugié sous terre. Une épopée pour petits et grands qui se déroule autant au plateau que sur l’écran, mettant en perspective l’imaginaire enfantin et la sophistication de sa conception. 10 .

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

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English :

MoJurZiKong, is an unusual fusion of science fiction, Westerns, and dinosaurs, presented with a comic-book aesthetic that unfolds live in a space dedicated to both the creation and projection of images and sounds.

L’événement MOJURZIKONG Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE